На дорогах общественного пользования в Швеции появился первый самоуправляемый электрический грузовик T-pod от компании Einride.

До этого ещё в 2017 году компания представляла грузовик в виде лесовоза T-log. Публике новинка пришлась по душе и компания вдохновилась созданием нового грузовика, который оказался чем-то похож на своего предшественника.

T-pod не имеет кабины для водителя, работает от батарей и имеет четвёртый уровень автономности. При необходимости управление грузовиком удаленно может взять на себя оператор. Набор камер, радаров, LIDAR’ов, а также вычислительная платформа Nvidia Drive, оснащенная алгоритмами искусственного интеллекта помогают автомобилю в самостоятельном перемещении. Его максимальная скорость составляет 85 километров в час. А запаса одной зарядки батарей хватает приблизительно на 200 километров.

В ходе последних испытаний грузовик курсировал между складом компании DB Schenker и одним из её же терминалов в промышленной зоне.

Задача Einride состоит в том, чтобы сделать грузоперевозки «более умными», более экологически чистыми, безопасными, экономически эффективными и бесперебойными.

К 2020 году в коммерческую эксплуатацию планируется ввести 200 T-pod. Уже заключены соглашения с рядом крупных компаний. Также планируется провести тесты беспилотного грузовика в США.