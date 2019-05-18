Немецкая фирма Lilium Jet, одна из немногих, кто занимается созданием летающих такси. В начале мая было опубликовано видео с первым полётом, в котором их прототип продемонстрировал свои способности. Испытания проходили в окрестностях Мюнхена.

Однако, полноценным полётом назвать это сложно, поскольку аппарат всего лишь поднялся в воздух без пилота и пассажиров и сел, но для компании даже такое является большим успехом. Теперь можно переходить к следующей фазе испытаний.

Что же касается самого аппарата. Это электрический самолёт. Его конструкция включает в себя два неподвижных крыла и несколько десятков реактивных двигателей. Двигатели меняют свою ориентацию, обеспечивая вертикальный и горизонтальный полёт.

Благодаря такому количеству двигателей летающее такси может разогнаться до 300 километров в час. Дальность полёта на одном заряде достигает 300 километров.

Кроме Lilium Jet есть и другие компании, которые хотят создать сервис летающего такси. Например, компания Airbus, которая в начале 2019 года также демонстрировала впечатляющие полёты на высоте 64 метра своего летающего такси Vahana.