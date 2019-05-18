В Германии к югу от Франкфурта открыли участок электрифицированного шоссе eHighway. Он предназначен для подзарядки электрических грузовиков на ходу. Протяженность автомагистрали eHighway составляет 10 км.

Гибридные дизельные/электрические грузовики, оснащенные пантографами (токоприёмник с подъёмным механизмом), могут подключаться к линиям электропередач, идущими над головой, используя только электричество. Такая система похожа на систему питания для трамваев.

Компания Siemens уже тестировала подобные электрофицированные участки дорог в США и Швеции, но они были гораздо короче этой. По данным компании автомобильные перевозки могут принести значительную экономию в расходах на топливо и уменьшить загрязнение воздуха.