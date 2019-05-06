Космическое агентство NASA опубликовало самую масштабную фотографию! В этой фотографии объединены данные за 16 лет работы космического телескопа «Хаббл».

Она настолько объёмная, поэтому составили видео, на котором было бы понятно удаление от центра изображения. Эта фотография получила название «Поле наследия Хаббла».

Мозаика глубокого неба создана из почти 7500 отдельных экспозиций и содержит 265 000 галактик!

Ни один современный телескоп не может создать более подробную фотографию космоса. Только космические аппараты нового поколения смогут превзойти «Поле наследия Хаббла», но на это уйдут годы!