Частная аэрокосмическая компания Blue Origin успешно провела испытательный полёт многоразовой суборбитальной ракеты New Shepard.

Старт был произведён с площадки компании в Западном Техасе. Высота полёта превысила 66 миль (более 100 км). Вся миссия длилась всего 10 минут и 15 секунд от старта ракеты до приземления.

После вывода в космос капсулы New Shepard Crew Capsule, в которой располагалось оборудование для научных экспериментов, ракета-носитель отделилась и направилась к Земле, где опустилась в трёх километрах от места запуска на развёртываемые опоры. Спустя некоторое время на равнины Техаса на парашютах приземлилась и капсула.

Успех миссии - хороший знак для компании Blue Origin, целью которой являются пассажирские суборбитальные туристические полёты.