Инженерная компания Boston Dynamics на своём официальном YouTube-канале продемонстрировала слаженную работу четвероногих роботов SpotMini в весьма оригинальной форме. Упряжка из десяти железных "роботов-собак" приняли участие в буксировке массивного грузовика.

Впечатляет слаженная работа железной «стаи», не так ли?! (смотрите видео в конце заметки)

В описании к опубликованному видеоролику отмечается, что грузовик, стоящий на нейтральной передаче, роботы тянули по асфальтовому покрытию в горку под небольшим уклоном.

Генеральный директор компании Марк Райберт сообщил, что "роботы-собаки" могут использоваться в различных отраслях, включая строительство и помощь по дому.

Осталось теперь дождаться, когда данные модели роботов сойдут с конвейера и будут доступны для широкого спектра нестандартных применений.