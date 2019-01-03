Как сообщило китайское космическое агентство, в 10:26 утра по пекинскому времени (02:26 GMT) китайский космический зонд "Чанъэ-4" с первой попытки благополучно приземлился на обратной стороне Луны. Аппарат прилунился в районе одного из крупнейших кратеров всей Солнечной системы - Бассейна Южный полюс - Эйткен. Первые фотографии со спутника уже отправлены на Землю и опубликованы.

Это стало первым подобным случаем в истории освоения космоса — до этого все летательные аппараты садились только на видимую сторону спутника Земли.

В задачи миссии входят фотографирование поверхности Луны, исследования окружающей среды, поверхности, грунта, ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений, а также проведение биологического эксперимента по созданию замкнутой экосистемы — для этого на борту аппарата есть контейнер с личинками шелкопряда и растениями.

"Чанъэ-4" запустили седьмого декабря с космодрома Сичан в провинции Сычуань. Двенадцатого декабря он вышел на орбиту Луны. Затем специалисты контрольного центра в Пекине провели корректировку орбиты и тесты по проверке связи аппарата со спутником-ретранслятором, по получению трехмерных изображений, а также по лазерному определению дистанции. Тридцатого декабря он вышел на орбиту, с которой и совершил посадку.

Китайская программа "Чанъэ", названная в честь мифической богини Луны, состоит из трех этапов: облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение с Луны на Землю. На данный момент реализуется второй этап лунной программы.