Презентация капсулы под названием "Quintero One", предназначенной для перевозки пассажиров со скоростью тысяча километров в час, состоялась в Испании, где её и построили. 32-метровый вакуумный поезд весит около 5 тонн и одновременно сможет перевозить от 28 до 40 пассажиров. Длина внутреннего отсека 15 метров.

Разработка ведется в рамках проекта Илона Маска Hyperloop Transportation Technologies. Quintero One построена совместно с испанской высокотехнологичной компанией Airtificial, которая специализируется на разработке систем искусственного интеллекта. Согласно плану, вскоре разработчики доставят капсулу в другой исследовательский центр в Тулузе (Франция), где она будет проходить испытания на специальном треке.

Первые коммерческие линии Hyperloop должны запустить уже в 2019-2020 году. Первоначально это будут грузовые линии, но и пассажирские должны появиться примерно в эти же сроки.

Источник: https://www.telegraph.co.uk