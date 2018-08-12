12 августа с мыса Канаверал стартовала ракета DeltaIV с космическии зондом "Parker Solar Probe". Впервые в истории он должен пролететь сквозь солнечную корону, фактически прикоснувшись к нашей звезде.

NASA довольно давно мечтало направить зонд к солнечной короне, но не располагало необходимыми технологиями для защиты аппарата от высоких температур. И лишь недавние достижения материаловедения позволили получить материал для создания теплового щита в передней части аппарата, позволяющего не только выдерживать экстремальные температуры, но и сохранять охлажденной тыльную сторону.

Зонд размером с небольшой автомобиль и весом около 650 килограммов разовьет скорость до почти 700 тысяч километров в час. Предполагается, что он подойдет к Солнцу ближе, чем какой-либо исследовательский аппарат до него.

Parker Solar Probe будет наблюдать за поведением солнечной короны, фиксировать движения энергии и тепла. Кроме того, он сможет получить образцы верхних слоев атмосферы звезды и выяснить параметры частиц солнечного ветра.