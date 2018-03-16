Picolor – это устройство, созданное украинскими разработчиками, для воспроизведения широкого спектра оттенков краски для творчества.

Гаджет станет полезным инструментом как для профессиональных художников и дизайнеров, так и для аматеров изобразительного искусства.

Несмотря на цену, многие художники не откажутся от качественного набора профессиональных красок, карандашей и фломастеров с богатой палитрой оттенков. Однако серьёзная увлечённость рисованием может влететь вам «в копеечку», стоит лишь обратить внимание на дороговизну материалов и инструментов. Теперь, все возможные оттенки краски можно воспроизвести с помощью одного гаджета.

Устройство Picolor синхронизируется с мобильным приложением с помощью Bluetooth, где пользователь на экране может подобрать подходящий оттенок краски. Машина для смешивания содержит пигменты голубого, пурпурного, желтого, черного и белого цвета. Таким образом, за несколько секунд вы получите желаемый оттенок в пластиковой таре. Дальше, краску можно использовать как обычную акварель. В набор также входит фломастер, с помощью которого можно использовать полученный пигмент в творчестве, миксер, RGB-картриджи и 10 пластиковых ёмкостей.

По замыслу разработчиков, Picolor также станет полезным не только в творчестве, но и при создании пигментов для автомобильной краски, косметики, гель-лаков для маникюра, краски для бытового использования в интерьере.

Проект разработчиков выставлен на краудфандинговой платформе Kickstarter, где создатели за короткие сроки собрали необходимые $20 тыс. для производства. По условиям предзаказа, Picolor стоит 129 долл. США, а после официального выпуска в конце 2018 года устройство обойдётся в 220 долл. США.

Источник: https://www.kickstarter.com/