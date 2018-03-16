Пока «умные вещи» медленно, но верно входят в ежедневный обиход, четырёхзвёздочный отель KViHotel, расположенный в Будапеште, решил сыграть на опережение.

Совместно с коллегами в компании TMRW руководство гостиницы разработало и успешно воплотило в жизнь концепцию «умного» отеля. Для того, чтобы сполна оценить все преимущества такого решения, его посетители должны всего лишь обладать мобильным гаджетом.

Помимо классических преимуществ отеля, отвечающего стандартам «4 звезды», в KViHotel любая из предоставляемых услуг может быть заказана через мобильное приложение без звонков на «ресепшен» и телефонного разговора с администрацией/персоналом. Для того, чтобы воспользоваться этой опцией, постояльцу необходимо установить на смартфон программу TMRW Hotels и авторизоваться в ней.

Приложение доступно для гаджетов на платформе iOS и Android, и дает возможность заказать целый ряд услуг: уборка номера, размещение таблички «Не беспокоить» на двери, заказ столика в ресторане или вызов такси.

Установив на своем смартфоне TMRW Hotels, постоялец отеля становится обладателем пульта управления системой кондиционирования воздуха и Bluetooth-ключа для доступа в номер. Также приложение дает возможность забронировать номер и оплатить проживание. Таким образом, «умная» система позволяет вселиться и выселиться из отеля, минуя все бумажные процедуры.

Примечательно, что штат «умного» отеля состоит всего из 15 сотрудников, однако эффективная и оптимизированная модель взаимодействия с клиентами позволяет им оперативно выполнять их поручения, просьбы и требования. Для общения с персоналом гостиницы постояльцы KViHotel могут воспользоваться Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, iMessage и другими мессенджерами, предлагающими текстовую переписку или функцию видеосвязи.

Несмотря на внедрение новаторских технологий в систему обслуживания, стоимость проживания в KViHotel не отличается от ценовой политики в местных отелях аналогичного класса, не использующих «умную» систему обслуживания посетителей. Всего в гостинице насчитывается 40 номеров.

Источник: https://3dnews.ru