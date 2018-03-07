В рамках проекта Raffles City Chongqing, сингапурский застройщик CapitaLand разместит конструкцию в форме горизонтального небоскрёба на высоте 250 метров.

«Conservatory» (от англ. – теплица, оранжерея) расположится на других четырёх небоскрёбах данного комплекса.

Предполагается, что небоскреб сдадут в эксплуатацию в 2019 году.

На данный момент осуществляется конструкция высотных зданий в китайском городе Чунцин. Особенностью застройки является уникальная конструкция одного из зданий, которое выглядит как горизонтальный небоскрёб, расположившийся на четырёх вертикальных.

Часть проекта сингапурского застройщика CapitaLand, площадью в 10 000 кв.м., возвысится в общей сложности на 400м над уровнем моря. В целом «Оранжерея» объединит 6 вертикальных зданий комплекса – четыре в основании и два примыкающих с помощью консольных мостов.

В самом горизонтальном небоскрёбе планируется расположить смотровую площадку, панорамный бассейн, сад, а также, зону отдыха для посетителей с примыкающим фуд-кортом.

Комплекс из небоскрёбов спроектирован всемирно известным архитектором Моше Сафди. Проект Raffles City Chongqing расположится на территории, площадью более 3 млн. кв.м. В зданиях планируется расположить торговый комплекс, 1400 жилых апартаментов, офисный центр и отель.

Горизонтальный небоскрёб планируется закончить к концу 2018 года, а сам проект высотных зданий сдадут в эксплуатацию в 2019 году.

Источник: https://www.capitaland.com/