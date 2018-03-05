За последние несколько лет мы всё чаще слышим новости про утечку важных персональных или корпоративных данных с компьютера. Надёжные пароли и своевременное обновление антивирусных программ не дадут вам абсолютных гарантий на 100% защиту важной информации.

Компания Xiaomi анонсировала запуск производства компьютерной мыши, оснащённой дактилоскопическим сенсором. Столь просто и гениально решится множество проблем пользователей.

Так называемые «дактилоскопические датчики» или сканеры отпечатков пальцев – давно не новинка, однако, применять функцию распознавания личности по отпечатку пальца в бытовой сфере стали сравнительно недавно. Всё больше и больше компаний-производителей смартфонов, планшетов, смарт-часов стали применять подобные технологии в производстве для функции разблокировки устройства и идентификации пользователя.

Благодаря компьютерной мыши от Xiaomi, индивидуальные пользователи и коммерческие компании смогут обезопасить хранение конфиденциальной информации от злоумышленников, обеспечить быстрый доступ к корпоративной почте, быстро войти в учётную запись на веб-ресурсах и социальных сетях.

Наиболее привлекательной потенциальной возможностью можно назвать безопасность онлайн-платежей и прочих банковских операций онлайн. Во всём остальном – это обычная компьютерная мышь для дома и офиса.

Старт продаж намечен на 15 апреля 2018 года. Стоимость продукта на китайском рынке составит $31.

Источник: https://3dnews.ru/