Сервис для заказа такси Uber анонсировал новый проект – Uber Health, который займется транспортировкой пациентов в медучреждения. Система была разработана на основании опроса пациентов больниц в 43 штатах Америки.

Uber Health не представляет собой "карету скорой помощи" в привычном для нас понимании. Это, скорее, удобный и быстрый способ добраться до пункта назначения.

Иными словами, Uber дает возможность транспортировки тех пациентов, которым необходимо попасть на прием к врачу, пройти плановый или внеочередной медицинский осмотр, однако по причине физических недугов, преклонного возраста и проч. они не могут осуществить это.

Заказ и оплата машины производятся клиникой или сотрудниками медицинских учреждений, так как работа сервиса осуществляется в сегменте b2b. Пациенты, не зарегистрированные в системе Uber, могут получать информацию о подаче машины через уведомление в смс. Информация о поездке подтверждается простым текстовым сообщением или телефонным звонком.

Таким образом, Uber Health является рабочей платформой для медицинских учреждений и поставщиков медицинских услуг. В системе предусмотрено управление транспортом для пациентов и персонала с возможностью брони на месяц вперед и планированием нескольких поездок сразу.

По заявлению Uber, 100 медицинских учреждений США, в числе которых больницы, реабилитационные центры и центры первичной медицинской помощи, уже используют бета-версию Uber Health, и теперь технология готова к более широкому внедрению.

По словам сотрудника Департамента здравоохранения Сан-Диего Леона Москатела, после того, как появилась новая опция Uber, количество вызовов скорой помощи сократилось на 7%. А, значит, бригады скорой помощи будут выезжать на те вызовы, где, действительно, необходимо оказание срочной медицинской помощи.

В России сегмент «медицинских такси» начал развиваться еще в 2015 году, но не слишком интенсивно: у самой крупной компании «МосМедТранс» в парке было всего шесть машин.

Источник: https://www.uber.com/