Разработчики Лаборатории искусственного интеллекта МТИ в штате Массачусетс (США) работают над механизмом для осуществления безопасных столярных работ. Роботы-плотники осуществляют распил деталей будущего изделия по чертежам пользователя.

Экспериментальная система роботизированного распила AutoSaw сможет облегчить работу тем, кто занимается изготовлением мебели. Цель создания экспериментальных роботов – обезопасить процесс распила деталей с использование потенциально опасных инструментов.

Разработчики надеются, что простой обыватель сможет самостоятельно разработать чертёж и изготовить стол или стул для домашнего интерьера.

Пользователь задаёт параметры будущего изделия в программе 3D моделирования. Программа также продемонстрирует будущий предмет мебели с точки зрения надёжности и устойчивости, указав слабые точки и недостатки. Далее, программа генерирует список всех элементов изделия, распилом которых займутся роботы.

После распила деталей компьютерная программа подскажет пользователю дальнейшие действия по сборке изделия.

Надеемся, что в будущем роботы действительно смогут найти своё место в мебельной индустрии, взяв на себя часть сложной и травмоопасной работы. Когда-нибудь плотник сможет просто прийти на работу, задать программу роботам и контролировать процесс на безопасном расстоянии.

Источник: https://newatlas.com/