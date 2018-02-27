Бостонская инновационная компания по производству одежды Ministry of Supply представила новый проект «умной» куртки Mercury, оснащённой регулятором тепла, который контролирует интеллектуальный помощник Alexa от Amazon.

Как уже принято в новейших разработках – за всё отвечает искусственный интеллект.

Куртка Mercury водо- и ветро- непроницаемая, но главная её особенность - контролируемый прогрев владельца в условиях 30 градусного мороза. Создатели утверждают, что изобретение можно будет использовать как обычный предмет гардероба – нагревательные элементы на основе углеволокна весят всего 100 грамм, а сама куртка – не больше 1 кг., что не составят неудобств при ежедневном использовании.

Mercury оснащена встраиваемой батареей, ёмкостью 10 000 мАч, которая стандартно заряжается при помощи USB и размещается в карманt. При максимальной производительности, заряда батареи хватит на 4,5 часа работы или на целую неделю (при экономном режиме использования).

В качестве приятного бонуса, Вы сможете заряжать смартфон, просто разместив его в соответствующем кармане.

Несмотря на столь разнообразную «начинку», куртку можно постирать, как и любую другую одежду, в стиральной машине (естественно, предварительно достав батарею из кармана).

Искусственный интеллект реагирует на температуру воздуха на улице и самостоятельно подстраивает режим подогрева, учитывая количество тепла, которое человеческое тело генерирует при ходьбе или любой другой физической нагрузке. Разогреться верхняя одежда может до 60 градусов за 90 секунд.

Система контролируется при помощи Bluetooth соединения. Пользователь может использовать не только голосовое управление от Amazon Alexa, но и контролировать температуру с помощью специального приложения для смартфона.

Сам стартап, представленный на краудфандинговом сайте Kickstarter, без возражений можно назвать успешным. Планируя собрать $72 000 для производства, создатели собрали более $325 000. Цена инновации составляет $295 за куртку и $195 — за жилет. Однако, отправка первых экземпляров ожидается не ранее ноября текущего года.

Источник: https://www.kickstarter.com/