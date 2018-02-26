Сотрудники итальянской исследовательской лаборатории успешно протестировали новую и улучшенную версию гуманоидного робота WALK-MAN, который предназначен для помощи пожарным при тушении огня.

WALK-MAN был разработан в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта, в который также входят Пизанский университет в Италии, Политехническая школа в Лозанне (EPFL) в Швейцарии, Технологический институт Карлсруэ в Германии и Университет Католиков де Лувен в Бельгии.

Основная задача робота – проникновение в горящее помещение для тушения возгорания при помощи огнетушителя. Управление роботом осуществляет человек-оператор, одетый в костюм с датчиком. В голову робота встроен 3D-лазерный сканер и микрофоны, а также видеокамеры, с помощью которых оператору видны все его перемещения и действия.

Новый WALK-MAN обладает 1,85 м роста при весе 102 кг, сохраняет работоспособность около двух часов от одной подзарядки своего аккумулятора. Управление телом робота обеспечивают 32 двигателя и платы управления, 4 датчика силы и крутящего момента, которые расположены в руках и ногах. В свою очередь 2 акселерометра позволяют ему сохранять равновесие.

В отличие от его предшественника руки нового робота имеют приближенное к человеческому соотношение размера пальцев к ладони, что позволяет ему лучше захватывать объекты, предназначенные для использования людьми. Также, благодаря новой версии облегченных приводов, используемых в плечах, робот-пожарный может поднимать до 10 кг на каждую руку.

Последнее тестирование робота показало, что он успешно смог открыть дверь, чтобы попасть в комнату, найти и закрыть клапан, чтобы остановить гипотетическую утечку газа, удалить мусор, блокирующий его путь, а затем найти огонь и потушить его, используя огнетушитель.

Источник: https://www.eurekalert.org/