Сегодня в 17.17 по московскому времени с пускового комплекса авиабазы Вандерберг в Калифорнии успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 частной космической компании Илона Маска SpaceX. Ее полезная нагрузка включает испанский радарно-оптический спутник PAZ двойного (военного и гражданского) назначения, запускаемый на стандартную полярную солнечно-синхронную орбиту в интересах госкомпании Hisdesat, и первые опытные спутники «глобального интернета», которые Маск в перспективе собирается использовать для охвата быстрой широкополосной связью большей части поверхности Земли.

Два экспериментальных спутника Microsat 2a и 2b массой по 400 кг являются частью проекта глобального широкополосного интернета Starlink. В ходе многомесячных испытаний SpaceX протестирует передачу сигнала на несколько стационарных станций в США и на движущиеся автомобильные платформы.

Если проект Starlink пойдет в соответствии с планами SpaceX, в 2024 г. на низких орбитах будет 4400 спутников Microsat традиционных Ka- и Ku- диапазонов и 7500 спутников малоиспользуемого V-диапазона. Созвездие спутников будет связано высокоскоростным лазерным даталинком, а формирование радиолуча на приемник будет производиться по принципу фазированной антенной решетки. Все это должно обеспечить раздачу интернета со скоростью 1 гигабит в секунду (соответствует стандарту 5G) по всему миру независимо от местонахождения абонента. Стоимость абонентского оборудования должна остаться в пределах $200.