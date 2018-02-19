Даже обычный шлем велосипедиста попал под влияние научно-технического прогресса и стал не просто предметом защитной экипировки, но и полезным гаджетом. Теперь выражение «глаза сзади» не будет восприниматься так скептически.

Австралийский бренд Cyclevision представил шлем Edge, который имеет встроенные камеры спереди и сзади, позволяющие велогонщикам следить за опасностью или записывать свои приключения.

Обе камеры Edge производят съемку в Full HD качестве со скоростью 30 кадров в секунду, и каждый широкоугольный объектив может захватывать изображение на 160 градусов, что дает комбинированное поле зрения на 320 градусов. Кадры хранятся на двойных картах памяти объемом 32 ГБ, этого вполне достаточно для четырех часов записи видео.

Запись можно перенести из внутреннего хранилища шлема на компьютер через слот micro USB. С его помощью также осуществляется зарядка аккумулятора емкостью 3200 мАч. Для полной зарядки устройства требуется 2,5 – 3 часа.

Шлем Edge также может подключаться к устройству iOS или Android через Wi-Fi и приложение. По словам создателя Cyclevision Edge Роба Аскера, встроенные в шлем камеры помогут велосипедистам не только поделиться пейзажами и дорогами, которые они видели и преодолели, но и избежать аварийных ситуаций.

На данный момент Cyclevision ищет финансирование для запуска производства шлема Edge на Kickstarter. Заявки на первую партию будут приниматься примерно по 350 долларов за шлем, и если все пойдет по плану, то Edge должен выйти в продажи в июле этого года.

Источник: https://newatlas.com/