Одновременно с людьми, участвующими в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, на старт вышли роботы-горнолыжники. Местом проведения турнира "Edge of Robot: Ski Robot Challenge" для роболыжников был выбран горнолыжный курорт Велли Хилли Парк в часе езды от центрального места событий в Пхенчхане. В турнире приняло участие восемь команд, представляющих различные университеты, институты и частные компании.

Турнир проводился на 80-метровом спуске горнолыжного комплекса Welli Hilli Ski Resort. В день турнира температура окружающей среды была рекордно низкой, что совсем не лучшим образом сказывалось на функциональности роботов-участников.

Минимальная высота роботов была установлена в 50 сантиметров. Поэтому большинство роботов-участников имело небольшие габаритные размеры и на них надевали спортивную форму, предназначенную для детей.

К участию в турнире "Ski Robot Challenge" допускались гуманоидные роботы, способные стоять и передвигаться на двух ногах, имеющие суставы, соответствующие локтевым и коленным суставам человека.

Приз, в размере 10 тысяч американских долларов, достался роботу, который за минимальное время спустится на лыжах по склону, огибая препятствия. Им стал самый маленький из роботов, робот Taekwon V, созданный компанией MiniRobot Corp., "рост" которого составлял всего 75 сантиметров.