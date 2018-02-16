Международная федерация гимнастики планирует усовершенствовать оценку выступления гимнастов на летних Олимпийских играх 2020 в Токио. В помощь судьям предоставят технологию ИИ, разработанную компанией Fujitsu.

Система проанализирует информацию о движениях спортсменов, полученную с помощью 3D сенсоров. Затем, судьи смогут узнать детали выступления – высоту прыжка атлета, симметричность движений, расстояние между конечностями, угол наклона и определит выполненные элементы спортивной гимнастики.

Профессионалы обеспокоены подобной конкуренцией. Очевидно, что судейство – непростая задача для человека и некомпетентное отслеживание мельчайших нюансов в выступлении может стоить спортсмену золотой медали.

Однако идеализировать высокие технологии тоже не стоит. Подобную систему всегда можно взломать, как и любую другую технологию. Президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ гораздо оптимистичнее относится к подобным нововведениям, утверждая в The Guardian , что спортсмены с радостью воспримут подобное судейство.

Источник: https://futurism.com/