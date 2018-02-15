Mercedes-Benz G Class с 1970-х годов был престижным выбором среди знаменитостей и военных. В конце 2017 года был анонсирован новый автомобиль модельного ряда G Class c доработками AMG. Как и прежде экстерьер автомобиля брутален и лаконичен. Тем не менее Mercedes-AMG G 63 выглядит привлекательно и даже стильно.

Среди внешних отличий можно отметить боковые полосы с эмблемой AMG, широкие интервалы на эксклюзивной решетке AMG и большие боковые входы вокруг AMG-бампера. В связи с тем, что колеса AMG более широкие, это отразилось и на внешнем виде колесных арок.

Mercedes-AMG G 63 оснащен двигателем V8 4.0 с двумя турбонагнетателями, которые помогают ему производить 585 л.с. при 6000 об/мин, а максимум тяги (870 Н•м) развивает при 2500–3500 оборотов. Вместо семиступенчатой коробки «автомат» производители отдали предпочтение девятидиапазонной коробке AMG Speedshift TCT 9G.

Внедорожник набирает скорость 100 км/ч за 4,5 с, предельная скорость - 220 км/ч. За счёт пакета опций можно разогнаться до 240 км/ч. Полный привод AMG Performance 4Matic и адаптивные амортизаторы AMG Ride Control идут «в базе».

Салон Mercedes-AMG G 63 также обновился в стилистике AMG. Основное преображение акцентировано на рулевом колесе AMG Performance, которое можно увидеть во многих автомобилях AMG. Это плоскодонное колесо, обернутое в кожу наппа. Первая партия Mercedes-AMG G 63 будет представлена в эксклюзивном исполнении Edition 1 с красными акцентами на кузове и в салоне.

Презентация внедорожника состоится в марте 2018 г. в Женеве, а на европейский рынок G 63 будет выпущен только в июле.

Источник: http://media.daimler.com/