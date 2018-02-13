В восьми километрах к югу от города Чжанцзяцзе (Китай) на северо-западе провинции Хунань расположилась, пожалуй, самая красивая природная арка в мире, называемая «Небесные ворота». Её длина составляет 60 м, ширина – около 57 м, а высота 131 м. Дорога к этому природному объекту весьма сложная для преодоления.

Добраться до арки можно по автомобильной трассе, носящей название «Дорога Дракона», она очень извилиста и состоит из 99 крутых поворотов, расстояние между некоторыми из них не превышает 200 м. Длина трассы - 11 км, причём дорога ведёт постоянно вверх.

Однако по прибытии к вершине, чтобы подойти к самой арке «Небесные ворота», придется преодолеть еще 999 ступеней. Все ступени построены под углом 45 градусов.

Именно этот путь был выбран для испытания новенького внедорожника Range Rover. Управление автомобилем осуществлял водитель формулы E Ho-Pin Tung из Panasonic Jaguar Racing. По его словам, это была одна из сложнейших задач, когда-либо поставленных перед ним. Тем не менее автомобиль Range Rover Sport PHEV блестяще справился с испытанием: он уверено шел по горной дороге, хорошо держал повороты и без затруднений подымался по лестнице, ведущей к арке.

Range Rover Sport PHEV стал первым автомобилем, преодолевшим путь в 999 ступеней под углом 45 градусов к пещере «Небесные ворота». При прохождении испытания внедорожник использовал систему Terrain Response. Компания Range Rover объяснила, что данная функция позволяет задействовать оптимальные настройки авто для заданных условий вождения, используя информацию, предоставленную водителем.

Range Rover Sport PHEV оснащен четырехцилиндровым двигателем и электродвигателем мощностью 85 кВт; обладает 398 л.с. и способен развить максимальную скорость 220 км/час.

Данное тестирование наглядно доказало, что на сегодняшний день это лучший внедорожник для восхождения на горы и крутые ступеньки.

Источник: https://www.techspot.com/