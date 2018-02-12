Спустя год разработки, Moment Factory презентовала GriD (от англ. решетка, сеть) – широкомасштабная версия культовой игры Pong. GriD не является очередным приложением на мобильное устройство – Вы сами становитесь пешками на огромном спроецированном игровом поле. В отличие от оригинальной версии игры, здесь используется оптический датчик – лидар (LiDAR) для отслеживания движения игроков.

Напомним, что технология лидар, или оптический радар, использует лазерный луч, чтобы измерять дальность расположения объектов и генерировать высокоточную трехмерную карту мира вокруг беспилотного автомобиля. На данный момент технология также эффективно используется в геологических исследованиях, в строительстве и в системах машинного зрения ближнего радиуса действия для роботов.

Игровая поверхность, размером в 12x18 м., отображает интерфейс, созданный на основе игрового движка Unity.

Стоит отметить также впечатляющий факт разработки от Moment Factory – с помощью всего одного сенсора, технология способна совершенно точно фиксировать местоположение и смену траектории одновременно до 12 игроков на поле.

К тому же, длительная партия в Pong сравнима с интенсивной спортивной тренировкой. Таким образом, это станет не только командным развлечением, но и альтернативным способом поддержания хорошей физической формы без изнуряющих тренировок.

На данном этапе технология достаточно дорогостоящая, однако разработчики из Moment Factory не останавливаются на достигнутом и планируют создать целую серию подобных версий аркадных игр.

Источник: https://momentfactory.com/