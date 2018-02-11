Любая церемония открытия Олимпийских игр это масштабное зрелище, каждый элемент которого страна-хозяйка пытается провести так, чтоб он оставил неизгладимое впечатление на гостей.

Южная Корея в день открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане демонстрировала световое шоу с участием 1218 дронов, предоставленных компанией Intel. Это шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса как включавшее «наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, перемещающихся в воздухе одновременно».

Во время церемонии квадрокоптеры со светодиодами летали над лыжниками и сноубордистами, и их рой принимал разные формы, в том числе сноубордиста и светящейся олимпийской эмблемы из пяти колец.

Из-за требований безопасности шоу проводилось заранее в декабре 2017 года и транслировалось в записи.

Intel использует квадрокоптеры Shooting Star собственной разработки, которые оснащены массивом цветных светодиодов и могут летать до 20 минут на одном аккумуляторе.

Во время коллективного полета они не взаимодействуют друг с другом напрямую и связываются только с координирующим компьютером. Полёт дронов в ходе шоу контролировался одним пилотом, использовавшим один компьютер.