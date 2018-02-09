Изобретение беговой дорожки давно облегчило жизнь любителям занятий спортом, ведь, в отличие от стадиона или парка, регулярные пробежки можно не отменять из-за погоды.

Теперь специалисты компании IPO Sports позаботились и о том, чтобы пользователи беговых дорожек могли сохранить драгоценное пространство даже в маленькой квартире без ограничения себя в физических нагрузках.

Китайская компания IPO Sports представила Mini Walk – это компактное гладкое полотно беговой дорожки, управление которой производится с помощью мобильного телефона, что позволило производителю убрать из комплектации привычные для ее предшественников раму корпуса с подлокотниками и цифровой дисплей. Таким образом, плоская беговая платформа имеет преимущество в хранении даже перед складывающимися беговыми дорожками старшего поколения. Тренажер легко хранить в шкафу или под кроватью.

Новый дизайн спортивного инвентаря повлиял и на способы управления им. В Mini Walk используется инфракрасная сенсорная система для регулировки скорости, а запуск двигателя дорожки производится после того, как человек стал на беговое полотно. Трехзонный сплит обеспечивает зону ускорения спереди, устойчивую зону скорости в середине и зону замедления сзади. Цифровой дисплей в верхней части обеспечивает четкое считывание информации.

Фактические размеры Mini Walk составляютт от 4,7 до 9 см в высоту, в зависимости от того, где вы измеряете, и 140 см в длину, из которых рабочая беговая поверхность имеет размеры 120 х 46 см. Вес 25 кг делает Mini Walk, действительно, легкой в перемещении.

В рамках спортивной выставки ISPO, проходившей в Мюнхене с 28 по 31 января 2018 г., беговая дорожка Mini Walk IPO Sports была отмечена золотой наградой.

На данный момент цена дорожки колеблется в районе 220 - 250 долларов США.

Источник: https://newatlas.com/