Насколько мы помним, киностудии Warner Bros. и DC во время работы над фильмом «Лига справедливости» потратили внушительную сумму – около $ 25 млн. на то, чтобы справиться с довольно каверзной задачей – виртуально «побрить» актёра Генри Кавилла.

Однако фанаты-самоучки опубликовали видео на популярном видеохостинге, где созданный ими алгоритм нейронной сети справился с той же задачей не хуже и всего за $ 300.

На тот момент, актёр параллельно начал съемки в фильме "Миссия невыполнима: Последствия". По условиям контракта, Кавилл должен был отрастить усы. Однако работа над «Лигой справедливости» еще не была окончена и о внезапной растительности на лице Супермена не было и речи. Студии оставалось либо дождаться окончания контракта актёра, либо «побрить» Кавилла виртуально, чем они и занялись во время постпродакшена.

В интернете не утихают споры – кто справился лучше?

Студия, где бюджет фильма насчитывал $ 300 млн. или среднестатистический компьютер за $500 в партнёрстве с ИИ?

Творцы алгоритма объяснили принцип дешёвых спецэффектов – они всего лишь показали нейронной сети предыдущие фильмы, где актёр снимался без усов. Затем ИИ дали несколько роликов усатого актёра и машина смогла качественно "побрить" его.

Источник: https://www.techspot.com/