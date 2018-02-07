Robelf – умный помощник, внешний вид которого напоминает скорее героя мультфильма, чем бездушного представителя робототехники. Тем не менее он соответствует последним требованиям цифровых технологий: габариты сервис-робота составляют 85 x 35 x 29 см, а вес всего 7 кг, работы аккумулятора хватает до 9 часов, также встроены функции Wi-Fi и Bluetooth. Устройство оснащено фронтальной камерой 5 МП, дополнительной камерой на задней панели (1080p), сенсорным дисплеем, 4 микрофонами с функцией шумоподавления, 2 ультразвуковыми и 3 инфракрасными датчиками и премиум-динамиками. Робот имеет 7 электродвигателей и 3 подвижные оси головы.

Потенциал Robelf настолько велик, что он может стать незаменимым помощником для всех членов семьи, а не просто интересным гаджетом. Функционально робот устроен таким образом, что знает всех членов семьи не только по имени и в лицо, но и запоминает потребности и желания каждого из них. Например, Robelf может помогать родителям в их профессиональной деятельности, осуществлять звонки, искать информацию, для детей же у робота припасены сказки и интересные игры.

Даже когда все члены семьи отсутствуют дома, робот не пылится в углу, а продолжает быть полезным, так как обладает функцией охраны дома. Создатели робота постарались сделать его дизайн максимально социальным и приятным для восприятия человека. Таким образом, владельцы этого чуда техники видят перед собой не просто машину, а существо с распахнутыми глазами, отгадывающее все пожелания хозяина, называя членов семьи по именам и уверенно передвигающегося по квартире, словно он является неотъемлемой частью всего этого.

Однако все это лишь удачное воплощение идей создателей робота, которые стремились сделать программирование машины максимально приближенным к бытовой среде человека и повысить уровень безопасности семей и их жилищ. Так, например, во время отсутствия родителей дома, робот может позволить им пообщаться с детьми по видеочату, показать детям сказку, мультфильм или найти видео-ответы на их вопросы. Для совсем маленьких детей есть специальная интерактивная обучающая программа.

Помимо функции няни Robelf способен охранять дом. С помощью технологии распознавания лиц он проверяет, находятся ли в доме посторонние, и в случае опасности бьет тревогу. При разрядке аккумулятора Robelf автоматически подъезжает к зарядочной станции, но даже тогда он не упускает из-под контроля ни малейших деталей происходящего. Владельцы умного робота могут выбрать те участки дома и прилегающие к нему территории, которые он должен патрулировать, в том числе и ночью. Необходимо учитывать, что пороги и другие препятствия, которые могут возникнуть на пути робота, не должны превышать 1,5 см в высоту.

В свою очередь для одиноких пожилых людей сервис-робот может стать надежной поддержкой и возможностью связи с внешним миром. При необходимости он включит для них видеосвязь с родственниками или покажет последние новости.

На фоне сплошных достоинств нового изобретения можно выделить недостаток в том, что на данный момент Robelf разговаривает только на английском и китайском языках. Явным минусом также можно считать и то, что пока робот не умеет передвигаться по лестнице, это значительно сужает контролируемую им территорию.

На данный момент цена робота не установлена.

Источник: https://smart-home.market/