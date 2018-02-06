С космодрома на мысе Канаверал в 23:45 по Московскому времени стартовала Falcon Heavy — самая мощная из существующих ракет в мире. В качестве испытательного груза в капсуле находится личный автомобиль основателя Space X Илона Маска — Tesla Roadster красного цвета. За рулем машины сидит манекен, одетый в скафандр SpaceX.

Falcon Heavy отправилась в свой полет со стартовой площадки LC-39A на территории космического центра Кеннеди во Флориде, той самой, с которой к Луне отправился «Аполлон-11» с Нилом Армстронгом, Баззом Олдрином и Майклом Коллинзом. Вскоре после старта от ракеты отделились два разгонных блока и одновременно вернулись на землю. Третий разгонный блок должен вывести груз, ту самую «Теслу», на путь к гелиоцентрической орбите вокруг Солнца (используется для путешествий к Марсу). Этот разгонный блок тоже предполагается посадить на Землю, а машина будет путешествовать в космосе сама по себе — да еще и с открытым верхом.

Окно для запуска на эту траекторию открывается раз в два года. Ее особенность в том, что именно такая орбита позволяет наиболее эффективно расходовать топливо для полетов к Марсу. Если все пройдет удачно, машина, как и другие космические тела, будет обращаться вокруг Солнца, время от времени приближаясь то к Земле, то к Марсу. До самого Марса «Тесла», впрочем, добраться не сможет: у машины нет двигателей, необходимых для корректировки положения в космическом пространстве и перехода на марсианскую орбиту. Запуск Roadster — побочная задача. Основной целью старта в SpaceX называют проверку работоспособности Falcon Heavy и возможности вывода спутников.

Falcon Heavy, новая ракета-носитель частной космической компании SpaceX, теоретически способна вывести на низкую околоземную орбиту до 63 тонн груза. На геостационарную орбиту она сможет доставлять до 26 тонн груза. К Марсу, главному пункту назначения для SpaceX, Falcon Heavy способна отправить более 16 тонн груза. Стоимость одного запуска оценивается в 80-120 миллионов долларов в зависимости от загрузки ракеты. Ни одна из современных ракет-носителей не способна выводить такие грузы на орбиту.