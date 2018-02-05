Теперь поклонники езды на картах могут позволить себе «прокатиться с ветерком». Причина тому выпуск канадской компанией Daymak новенького карта Daymak Blast C5 Ultimate, оснащенного лопастной пропульсионной системой и аккумуляторной батареей.

Новинка вполне заслужено может завоевать статус самого быстрого карта в мире, ведь авто обладает способностью развивать скорость 100 км/ч за рекордное время, 1,5 секунд. Для сравнения, карту Model S P100D производства Tesla для набора скорости 100 км/ч требуется около 2.8 с.

Комплектующим C5-Blast является вентильный двигатель 10-kW, который питается от литий-ионной батареи 2,400-Wh. Но секрет скорости заключается еще и в том, что на каждое колесо болида дополнительно установлен электрический мотор.

Масса карта составляет 200 кг, однако, по словам производителей, он легок в управлении и удобен для маневрирования. На данный момент канадец оценивается в 59 999 долларов.

Источник: http://www.daymak.com