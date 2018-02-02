Концерт Берлинского филармонического оркестра «Mai Hi Ten Yu», прошедший в Токио, стал не совсем обычным для любителей современной инструментальной музыки. Сопроводителем музыкантов стал известный танцор в Азии - Кайдзи Морияма. Изюминкой перформанса стала презентация нового типа искусственного интеллекта, способного конвертировать движения танцора в музыкальное произведение.

По словам компании, это «форма экспрессии, которая сплавляет воедино движения человеческого тела и музыку». Подобная технология уже не вызывает столько восторга, ибо сегодня искусственный интеллект вторгается буквально в каждую область человеческой деятельности, искусство не стало исключением. Напомним, к примеру, про виртуального художника Microsoft – ИИ, способный создать свой уникальный рисунок, основанный на детальном текстовом описании объекта.

По убеждениям Yamaha, танцор воспроизводит осмысленные мелодии, а не просто перебирает случайные ноты. На спине, запястьях и ногах Мориямы находятся четыре вида сенсорных датчиков, которые конвертируют его движения в данные. На основе этой информации, ИИ обрабатывает данные в музыкальный MIDI-файл, который воспроизводится уникальным инструментом Yamaha – дикславиром.

Дисклавир – марка клавишных инструментов Yamaha, внешне выглядит как акустический рояль или фортепиано. Особенность инструмента в том, что благодаря оптическим датчикам и электромеханическим соленоидам, дисклавир воспроизводит мелодию без участия человека и приводит в движение механические части инструмента (клавиши и педали). Со стороны выглядит, будто некий призрак решил поиграть на инструменте.

Перформанс представляет собой явление кроссовера, где музыку и танец объединяет искусственный интеллект в поиске новых форм современного искусства.

Источник: https://www.engadget.com/