Крошечные роботы, которые способны передвигаться по нашему организму с определенной целью, – уже явление состоявшееся. Однако все они ограничены способами передвижения или выполняемыми функциями.

В связи с этим, команда из института Макса Планка разработала «миллиробот» для интеллектуальных систем, которому под силу выполнять все способы перемещения: ходить, прыгать, ползать, плавать и т.д.

Способность перемещения робота была позаимствована учеными у некоторых живых организмов, так, например, вдохновителями стали гусеницы, личинки, крошечные пловцы, бактерии и проч.

Всего размер миллиробота составляет 4 мм, сам он выглядит как тонкая полоска из эластичного кремния. Во время движения два конца объединяются, тем самым приобретая форму дуги, а после, под собственным давлением, вновь разъединяются. Дополнительно ученые стимулируют робота импульсами, влияющими на характер его передвижения и способность преодолевать трудные участки.

Круговые движения миллиробот осуществляет благодаря магнитным микрочастицам, встроенным в его резиновую основу. Так, управляя магнитным полем, ученые управляют роботом, направляя и перемещая его необходимым образом.

Исследователи одобрили разработку робота после ряда его успешных испытаний. Изобретение благополучно преодолело поднятие вверх и спуск по склону, проскользнуло через узкие трубы, перепрыгнуло через препятствия, поднялось по ступенькам, плыло по жидкости и проч.

Учеными были проведены испытания на искусственной модели желудка и в курином мясе. Естественно, все это не дает гарантий того, что миллиробот также успешно поведет себя в человеческом организме, так как он сложен и своебразен.

Тем не менее при правильной доработке изобретения и его грамотном управлении есть все шансы, что спасение человеческой жизни станет проще и безболезненнее. Попадать в организм человека миллиробот может либо путем проглатывания, либо путем вставки в тело через небольшой разрез на коже.

«Наша цель заключается в том, что наш миллиробот когда-нибудь будет транспортировать лекарства туда, где это необходимо, - подобно доставке посылки к входной двери, - говорит автор исследования Метин Ситти.

Источник: https://newatlas.com/