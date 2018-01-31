В очередной раз крупнейшие мировые компании балуют свой персонал новым офисом. Но что для одного зависть, для другого – повод помечтать. Вот и мы хотим разобраться, что такого особенного предлагают новоиспечённые офисные «Сферы» компании Amazon.

Крупнейший интернет-магазин США потратил 7 лет и $4 млрд. на создание офиса, вместимостью в 800 работников. Такая сумма ради 8 сотен человек, спросите вы? Можно сказать, что проект - сплошное расточительство, но заглянув внутрь, мы убедимся в обратном.

На данном этапе развития компании Амазон может позволить себе крупнобюджетные проекты по строительству, преследуя более высокие цели – озеленение города, создание места посещения для обделённых флорой жителей мегаполиса и место резервации для 40 000 растений (400 из которых – редкие виды ) из ботанических садов, дендрариев и заповедников со всего мира.

Сферический офис наполнился настоящим тропическим лесом. Для растений создан особый микроклимат – 22 °C днём и 14 °C ночью. Открытый воздушный поток между сферами и пол с функцией прогрева и охлаждения поддерживают 60-85% влажности воздуха, что является достаточно высоким процентом для офисных помещений. Тут уж точно не позавидуешь утренней росе на столе и запотевшим очкам.

Центральным объектом офиса стало 16-метровое дерево по имени «Руби». Растение семейства фикусовых весом более 16 тыс. кг. транспортировали из Южной Калифорнии, где оно росло с 1969 года.

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Источник: https://newatlas.com/