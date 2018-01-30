AquaJet H2 - новое творение компании Hoverstar Flight Technology, представляющее собой подводный скутер, используемый дайверами. Интерес к устройству вызван из-за крыльев специальной формы, которыми оно оснащено для улучшения управляемости.

Транспортное средство AquaJet H2 обладает тремя уровнями скорости, переключатель которых находится на правом крыле устройства, а на левом - расположен дроссель постепенной регулировки скорости.

Направление движения регулируется простыми наклонами устройства в необходимую сторону, а максимальная скорость, которую может развить подводный скутер, составляет 9 км/ч, а заряд батареи подводного транспорта рассчитан на 100 минут подводного катания.

По заявлению разработчиков, AquaJet H2 превзошел своих предшественников по мощности, так как одновременно он способен буксировать сразу четырех дайверов, при этом работа двигателя практически бесшумна, что отлично гармонирует с привычной для морских обитателей средой.

AquaJet H2 – универсальное плавательное средство, так как на поверхности воды оно работает не хуже, чем под ней, а значит, его также можно использовать в качестве спасательного средства.

Любой желающий уже сегодня может оформить предварительный заказ подводного скутера, выложив за это 799 долларов, однако пока AquaJet H2 является краудфандинговым проектом компании на платформе Indiegogo и при недостаточном поступлении финансирования может так и не выйти на этап производства. Но даже если такое случится, каждому вкладчику будут возвращены его деньги.

Источник: https://newatlas.com/