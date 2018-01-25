Компания Google заявила о работе над экспериментальной функцией для браузера Google Chrome.

Посетители сайтов смогут просмотреть объект через настольный браузер или, загрузив через мобильную версию, разместить 3D объект у себя в комнате аналогично технологии VR оборудования.

Таким образом, веб-мастеры смогут внедрять в сайты 3D модели объектов и использовать их, к примеру, для демонстрации рекламной продукции. Так, покупатели увидят, подойдёт ли предмет к интерьеру в комнате, где его лучше расположить и пр.

В данной технологии есть и намёк на высокие побуждения. Как мы можем увидеть на демонстрации, изучая в школе статью про скафандр, можно будет загрузить модель астронавта и отобразить её перед детьми на уроке для более подробного ознакомления.

В настольной версии браузера функция будет возможна с помощью встраиваемой программы для просмотра 3D изображений, называемая Article. Интерактивный объект можно будет вращать мышкой для лучшего обзора. Объект может отображаться в виде анимации, подобно Gif-изображению.

Но больше всего удивит оригинальностью функция мобильной версии браузера. Для неё Вам понадобится смартфон с камерой и сенсорами. Вы размещаете виртуальный объект в окружающей обстановке, меняете расположение, ориентацию и оцениваете, к примеру, размеры и уместность объекта в вашем интерьере.

В итоге, Article на данный момент всёго лишь «сырой» прототип. По словам разработчиков, есть еще много неизученных сфер использования технологии дополненной реальности.

Источник: https://www.theverge.com/