В понедельник 22 января компания Amazon открыла первый супермаркет без касс, продавцов и очередей для всех желающих. Ранее магазин работал в тестовом режиме только для сотрудников корпорации. Все что надо сделать входя в магазин через турникеты, это приложить к валидатору свой смартфон, на котором заранее должно быть загружено приложение Amazon Go.

Затем покупатели могут брать любой товар с полок и складывать прямо в свои сумки, поскольку нужды в корзинках или тележках нет, ведь никаких касс проходить не надо. Сенсоры, расположенные на полках, сразу же добавляют цену взятого товара к общей стоимости покупки или же сбрасывают ее, если покупатель кладет товар назад. Все товары фиксируются в виртуальной корзине на мобильном телефоне.

За действиями покупателя наблюдает система Just Walk Out, которая работает на основе компьютерного зрения и машинного обучения. После того как покупатель взял все необходимое, он может спокойно уходить из супермаркета. Стоимость покупок автоматически списывается с аккаунта Amazon, а через пару минут приходит чек.

К сожалению, в первый день работы магазина произошел неожиданный конфуз. В "магазин без очередей" выстроилась очередь. Она образовалась из-за большого числа желающих попасть в инновационный магазин. Сотрудникам пришлось регулировать поток покупателей, чтобы у витрин с продуктами не было толкучки.

Источник: https://www.amazon.com