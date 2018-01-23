Уже не впервые мы слышим о творческой способности искусственного интеллекта. Как уже говорилось раннее, Google научил ИИ создавать арт-объекты довольно абстрактного содержания, отличающихся от привычных нам картин. Специалистам компании Microsoft удалось расширить "творческий потенциал" нейронной сети. Система создаёт свой уникальный рисунок, основанный на детальном текстовом описании объекта.

На иллюстрации можно увидеть результат текстовой задачи "нарисовать желтую птицу с черными крыльями и коротким клювом". Данная технология реализована с помощью нейронной сети Generative Adversarial Network (GAN), которая генерирует изображения, а также дискриминатора, оценивающего их качество.

Что примечательно, система не использует никаких готовых рисунков. Как настоящий художник, она полностью воссоздаёт изображения с нуля, что еще не удавалось нейронной сети Google.

"Если Вы ищете в поисковой системе изображение птиц, то Вы найдёте множество уже существующих изображений. Наша система создаёт изображение с нуля, рисуя пиксель за пикселем." - поделился Сяодун Хэ, ведущий разработчик Microsoft. - "Возможно, птица из изображения даже не существует, она будет всего лишь плодом воображения самого компьютера".

В данной технологии масса потенциальных возможностей - от простого развлечения до реальной помощи в работе дизайнеров и архитекторов.

Источник: https://www.engadget.com/