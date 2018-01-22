Французская компания Zapata во главе с конструктором-новатором Френком Запата представила миру Zapata Ezfly - летающий Segway. Название устройства образовано слиянием слов «easy» (легко) и «fly» (летать), что сразу свидетельствует о том, что аппарат легок в управлении и может найти широкий круг поклонников.

Принцип управления летающим Сегвеем также незамысловат, как и обычным: вы стоите на небольшой платформе, оборудованной серией струйных двигателей, и держитесь за две рукоятки, управляя своим весом, вы заставляете аппарат работать. Ezfly способен подниматься на высоту до трёх километров и развивать скорость 150 километров в час.

Фактически изобретение является преобразованием платформы Flyboard Air от Franky Zapata, однако в отличие от, например, предыдущего прототипа Flyboard, на нем нет необходимости пристегивать ботинки к основанию, так как аппарат имеет ручки-опоры, которых достаточно, чтобы удержаться на нем. Также аппарат прост в управлении, тем более для тех, кто освоил обычный сигвей или гироскутер.

Двое из десяти пилотов, которые приняли участие в испытании данного агрегата, по словам очевидцев, были в военной форме. Это дает основание думать, что военные США могут рассматривать изобретение Zapata в качестве составляющей экипировки солдата. Тем не менее официальных заявлений по этому поводу от американской армии еще не было, и это вполне оправдано, ведь Ezfly не оснащен никакими активными системами безопасности.

В этом и состоит уязвимость всех индивидуальных летательных средств, так как пилот движется на высоте менее 30 м. от земли, а этого расстояния катастрофически недостаточно для раскрытия парашюта в аварийной ситуации. Поэтому если оставить разработку на этом уровне, то нет гарантий безопасности при ее эксплуатации.

При взлете и приземлении человек на Ezfly крайне уязвим, и если «летающий сегвей» станет коммерческим продуктом и выйдет в массовые продажи, то у него есть все шансы стать причиной большого количества травм и даже привести к летальному исходу.

Источник: https://newatlas.com/