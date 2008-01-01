На днях Европейской Южной Обсерваторией (ESO) было сообщено об открытии, которое сформирует у ученых несколько иное представление о черных дырах, происхождении гравитационных волн и образовании шаровых звездных скоплений.

Шаровыми скоплениями принято считать гигантские сферические структуры из десятков и сотен тысяч светил, расположенных на периферии большинства галактик. Подобные звездные системы возникли в эпоху самых первых образований и эволюции галактик и считаются наиболее старыми во Вселенной из известных.

Исследователи в Чили провели наблюдение за шаровым скоплением NGC 3201 с помощью приёмника MUSE, смонтированного на Телескопе ESO, которое показало, что NGC 3201 расположено в южном созвездии Парусов. Примечательно и вызвало интерес ученных то, что одна из звёзд странным образом меняла свое положение: колеблясь со скоростью в несколько сотен тысяч километров в час, она двигалась то вперед, то назад с разницей во времени в 167 дней.

Астрономы пришли к заключению, что подобным образом небесное тело вращается вокруг невидимой чёрной дыры. По предварительным предположениям, масса звезды составляет около 0,8 массы Солнца, а её компаньон обладает массой в 4,36 солнечных. Таким образом, впервые в астрономии черная дыра была обнаружена по ее гравитационному притяжению, а также, на сегодня, «скрытая» черная дыра звездной массы в шаровом скоплении зарегистрирована как неактивная.

«До недавнего времени предполагалось, что почти все чёрные дыры должны были за короткое время исчезнуть из шаровых скоплений и следовательно, таких систем, как обнаруженная нами, вообще не должно быть! Теперь ясно, что это не так. Наше открытие — первая прямая регистрация гравитационного притяжения чёрной дыры звёздной массы в шаровом скоплении. Это очень важно для понимания процессов формирования шаровых скоплений, эволюции чёрных дыр и двойных систем, и особенно источников гравитационных волн», — говорят учёные.

Источник: http://www.eso.org/