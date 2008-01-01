Британский онлайн-супермаркет Ocado, курирующий проект The SecondHands представил первый прототип робота - ARMAR-6, в теории способный облегчить работу техникам по ремонту оборудования и специалистам других рабочих профессий.

В дальнейшем, ARMAR-6 планируют использовать на складах компании, где он сможет выполнять обязанности подмастерья.

Предполагается, что этот кобот (робот, который способен безопасно работать рука об руку с людьми на предприятиях) будет выполнять простейшие операции во время рабочего процесса – поддерживать конструкции во время ремонта, определять местоположение объекта и передавать инструмент или рабочий материал в нужный момент.

Также разработчики планируют наделить робота способностью распознавать голосовые команды человека и оперировать ими. Например, робот сможет уточнить, какой именно инструмент вам принести.

Спонсируемый Евросоюзом проект The SecondHands создан с целью автоматизации рабочего процесса на предприятиях путём внедрения роботов-помощников. Роботизированный подмастерье предугадает действия человека и предоставит помощь, когда это необходимо.

Правда, на видео первый прототип робота выглядит настолько неуклюжим, что можно не беспокоиться о том, что вскоре подобные роботы смогут полностью заменить человека на предприятиях.

Источник: https://newatlas.com/