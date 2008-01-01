В Токио специалистами компании Four Link Systems была закончена разработка, и начались испытания автомобиля-трансформера, который является инновационным изобретением на рынке транспортных средств.

Над дизайном "Earth-1" работал известный художник-мультипликатор Kunio Okawara. Автомобиль выполнен в виде кабины, расположенной на 4 основных колесах небольшого размера, а также оснащен компактными шасси, которые могут выполнять вспомогательную функцию при передвижении.

При задвинутых шасси автомобиль компактен для выполнения маневров либо пребывания на парковке. При активном положении шасси центр тяжести Earth-1 опускается ниже к земле, что способствует возможности развития большей скорости при движении. Способ управления данным авто – классический рулевой, а регулирование шасси осуществляется посредством переключения их положения при помощи джойстика.

Примечательно, что детали для создания подобных автомобилей-трансформеров на современном рынке отсутствуют, поэтому все комплектующие своего изделия компания Four Link Systems разрабатывала самостоятельно.

Сейчас проходит комплекс испытаний автомобиля Earth-1, после чего его создатели надеются получить официальное разрешение на движение автомобиля по общественным дорогам, таким образом, производство и продажа таких авто станут целесообразными.

Несмотря на то, что автомобили еще не вышли на конвейерное производство, Four Link Systems уже получила достаточный объем заказов как из Японии, так и из-за рубежа. Среди заказчиков - компании, занимающиеся предоставлением автомобилей в аренду, а также крупнейший международный аэропорт, которому подобные транспортные средства необходимы для перемещения сотрудников по территории аэропорта.

Первоначальная цена нового изобретения, заявленная компанией Four Link Systems, составляет 70 тысяч долларов. Заметим, что за такую сумму вполне возможно приобрести классический автомобиль с весьма хорошими характеристиками. Однако следует сделать скидку на то, что Earth-1 – автомобиль, произведенный по новым технологиям, и со временем его цена может снизиться до уровня, доступного общим массам населения.

Источник: http://www.dailymail.co.uk