Партнер китайского концерна Xiaomi - компания 90 Points на международной выставке Consumer Electronics Show (CES) 2018 презентовала новинку, которая значительно упростит жизнь путешественника.

Чемодан Xiaomi 90 Points Fun Puppy 1 использует технологию Segway и не требует перевозки или переноски за ручку. Благодаря электроприводу и системе позиционирования, он может либо следовать за вами, либо его можно вызвать, настроив соответствующим образом через комплектный пульт дистанционного управления.

Съёмная аккумуляторная батарея позволит взять чемодан на борт самолёта, а встроенный дактилоскопический сканер защитит содержимое багажа от мелких воришек.

Ожидается, что новинка войдет в массовое производство во второй половине 2018 года.

Источник: https://xiacom.ru