Компания General Motors (GM) обратилась в Департамент транспорта с запросом о получении разрешения на эксплуатацию самоуправляемого Cruise AV четвертого поколения - первого серийного автомобиля без водителя, а соответственно без руля, педалей и ручного управления.

Электрический робомобиль Cruise AV будет собран на базе модели Chevrolet Bolt. Все люди в салоне будут считаться пассажирами и не смогут влиять на ситуацию на дороге, однако смогут задавать маршрут и точку прибытия.

Предполагается, что появление подобных автомобилей позволит решить сразу несколько проблем. Полностью самоуправляемые машины сделают вождение более безопасным, города — экологичными, а дороги — свободными. GM отмечает, что сейчас около 94 % всех аварий происходят по вине людей. В робомобилях человеческий фактор будет исключён. Кроме того, благодаря переходу на электрический привод улучшится качество воздуха в мегаполисах. Наконец, самоуправляемые автомобили позволят повысить эффективность транспортных потоков.

Источник: http://www.gm.com