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Год работы без подзарядки – новый фитнес-браслет Garmin

Декабрь 26, 2017 - 14:04 | 
Editor
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Garmin представили свой новый продукт – фитнес-трекер Vívofit 4 с довольно внушающим сроком службы без подзарядки - 1+ год. Вдобавок, экран браслета постоянно включён, информация об активности непрерывно считывается, а браслет не придётся снимать ночью или во время водных процедур.

Вице-президент по глобальным продажам Ден Бартел считает, что результативность фитнес-браслета зависит напрямую от того, насколько часто вы его носите. И тут в игру вступает Vívofit 4 – надень и забудь про подзарядку.

Таким образом, это идеальный трекер для тех, кто предпочитает надёжный и бесхлопотный гаджет.

Новый браслет Garmin также поддерживает привычную нам синхронизацию с смартфоном, где ко всему прочему добавили функцию «Найти телефон» (жаль, не распространяется на ключи и пульт).

Браслет доступен в пяти классических цветовых решениях. Цена новинки – $80. Платить ли такую сумму за год без подзарядки – решать Вам.

Источник: newsroom.garmin.com

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    Раздел: Гаджеты

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