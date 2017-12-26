Год работы без подзарядки – новый фитнес-браслет Garmin
Вице-президент по глобальным продажам Ден Бартел считает, что результативность фитнес-браслета зависит напрямую от того, насколько часто вы его носите. И тут в игру вступает Vívofit 4 – надень и забудь про подзарядку.
Таким образом, это идеальный трекер для тех, кто предпочитает надёжный и бесхлопотный гаджет.
Новый браслет Garmin также поддерживает привычную нам синхронизацию с смартфоном, где ко всему прочему добавили функцию «Найти телефон» (жаль, не распространяется на ключи и пульт).
Браслет доступен в пяти классических цветовых решениях. Цена новинки – $80. Платить ли такую сумму за год без подзарядки – решать Вам.
Источник: newsroom.garmin.com
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