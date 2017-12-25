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"As We Are" - скульптура Вашей головы в размере 5 метров

Декабрь 25, 2017 - 13:45 | 
Editor
as_we_are1.jpg

Дизайнер Мэтью Мор превратит лицо любого желающего в арт-объект в своей инсталляции под названием: «As We Are». Гиганское селфи из Вашей головы отобразится на 24 экранах, состоящих из 850 000 светодиодов.

Что нужно сделать, чтобы стать частью инсталляции? Попасть внутрь головы!

Внутри арт-объекта располагается фотокабинка. 29 камер сфотографируют лицо желающего со всех ракурсов, а дисплей отобразит результат.

Ничего сложного, а какой результат! У кого еще найдётся селфи на фоне собственного лица, высотой почти в 5м!

Фото к заметке

Фото к заметке

Фото к заметке

Как многие другие, арт-объект имеет свой посыл в массы. Творец скульптуры призывает пересмотреть взгляды на жизнь и самого себя, а также задуматься о представителях различных культур и социальных групп.

Выставка объекта проходит в Бостоне.

Источник: businessinsider.com

Видео к заметке: 

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    Раздел: Архитектура

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