Дизайнерпревратит лицо любого желающего в арт-объект в своей инсталляции под названием: «As We Are». Гиганское селфи из Вашей головы отобразится на 24 экранах, состоящих из 850 000 светодиодов.

Что нужно сделать, чтобы стать частью инсталляции? Попасть внутрь головы!

Внутри арт-объекта располагается фотокабинка. 29 камер сфотографируют лицо желающего со всех ракурсов, а дисплей отобразит результат.

Ничего сложного, а какой результат! У кого еще найдётся селфи на фоне собственного лица, высотой почти в 5м!

Как многие другие, арт-объект имеет свой посыл в массы. Творец скульптуры призывает пересмотреть взгляды на жизнь и самого себя, а также задуматься о представителях различных культур и социальных групп.

Выставка объекта проходит в Бостоне.

Источник: businessinsider.com