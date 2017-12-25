"As We Are" - скульптура Вашей головы в размере 5 метров
Что нужно сделать, чтобы стать частью инсталляции? Попасть внутрь головы!
Внутри арт-объекта располагается фотокабинка. 29 камер сфотографируют лицо желающего со всех ракурсов, а дисплей отобразит результат.
Ничего сложного, а какой результат! У кого еще найдётся селфи на фоне собственного лица, высотой почти в 5м!
Как многие другие, арт-объект имеет свой посыл в массы. Творец скульптуры призывает пересмотреть взгляды на жизнь и самого себя, а также задуматься о представителях различных культур и социальных групп.
Выставка объекта проходит в Бостоне.
Источник: businessinsider.com
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