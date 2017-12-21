Сеть быстрого питанияснова удивляет технологиями, способными удивлять клиентов и облегчать процесс заказа еды. На этот раз они представили терминал самообслуживания со встроенным искусственным интеллектом, который опознаёт лицо клиента при приближении и определяет его бонусную карту.

Как только клиент подходит к терминалу, ему предоставляется возможность войти в свой аккаунт при помощи идентификации лица. При этом Вам не потребуется вводить персональные данные или вашу бонусную карту. Система регистрирует все осуществлённые заказы, запоминает ваши любимые сочетания. Это значит, что процесс регистрации заказа сокращается до десятков секунд.

В случает успеха тестового терминала, CaliBurger намеревается распространить аппараты по всей сети быстрого питания. Возможно, в скором времени мы увидим повсеместное распространение технологии идентификации клиента в различных типах кафе и супермаркетах.

Источник: businessinsider.com