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Magic Leap One– разработка ценой 2 миллиарда долларов

Декабрь 21, 2017 - 09:27 | 
Editor
Magic Leap2.png

Magic Leap One – гаджет, история которого покрыта мраком неизвестности. Компания-разработчик работает над секретным проектом на протяжении 6 лет, за всё время ни разу не раскрыв подробности своего продукта.

Только что Magic Leap обновили сайт, где презентовали Magic Leap One, однако технические характеристики и принцип работы гаджета по-прежнему неизвестны.

Известно одно – устройство изменит представление о технологии дополненной реальности и её применении в быту.

Комплект устройства включает в себя сами очки, которые явно выделяются на фоне громоздких аналогов, контроллер и модуль для обработки информации, чем-то напоминающий СD-плеер из 90х.

Фото к заметке

Компания уверяет, что очки Magic Leap One создает виртуальную копию окружения, с которым может взаимодействовать пользователь. К примеру, более широкие возможности в игровой индустрии, общение с друзьями или запуск виртуального телевизора на стене, который будет постоянным элементом интерьера, пока Вы в очках.

Фото к заметке

Журналисты Rolling Stone были первыми, кто опробовал раннюю версию устройства. Оценки пользователей оказались положительными.

Первые устройства найдут своего покупателя уже в 2018 году, однако цена на очки до сих пор неизвестна.

Фото к заметке

Оцените сайт разработчиков по ссылке - https://www.magicleap.com/

Источник: businessinsider.com

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    Раздел: Гаджеты

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