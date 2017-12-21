– гаджет, история которого покрыта мраком неизвестности. Компания-разработчик работает над секретным проектом на протяжении 6 лет, за всё время ни разу не раскрыв подробности своего продукта.

Только что Magic Leap обновили сайт, где презентовали Magic Leap One, однако технические характеристики и принцип работы гаджета по-прежнему неизвестны.

Известно одно – устройство изменит представление о технологии дополненной реальности и её применении в быту.

Комплект устройства включает в себя сами очки, которые явно выделяются на фоне громоздких аналогов, контроллер и модуль для обработки информации, чем-то напоминающий СD-плеер из 90х.

Компания уверяет, что очки Magic Leap One создает виртуальную копию окружения, с которым может взаимодействовать пользователь. К примеру, более широкие возможности в игровой индустрии, общение с друзьями или запуск виртуального телевизора на стене, который будет постоянным элементом интерьера, пока Вы в очках.

Журналисты Rolling Stone были первыми, кто опробовал раннюю версию устройства. Оценки пользователей оказались положительными.

Первые устройства найдут своего покупателя уже в 2018 году, однако цена на очки до сих пор неизвестна.

Оцените сайт разработчиков по ссылке - https://www.magicleap.com/

Источник: businessinsider.com