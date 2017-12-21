Архитектура в стиле песчаной дюны Zaha Hadid
Строение не только напоминает дюны, но и отлично вписывается в общую картину ландшафта пустыни. Экстерьер здания максимально приближен к природному явлению, а для его создания используются переработанные строительные материалы.
В связи с этим строение представлено на получение сертификата LEED Platinum (зеленый стандарт здания).
Проект разработан таким образом, что для его охлаждения, нагрева, водоснабжения и освещения будут использованы технологии, перерабатывающие природные ресурсы в необходимые для жизнидеятельности коммуникации.
Переработка солнечного тепла в электричество будет производиться при помощи панели солнечных батарей, подключенной к аккумуляторной системе Powerpack от Tesla , обеспечивая полную мощность 1890 кВтч.
Вследствие минимального потребления воды и электроэнергии, а также экологически безопасной утилизации строительных материалов, по словам Салим Аль Овайс - председателя правления Bee ' ах, данный проект имеет право стать эталоном «зеленого строительства».
На данный момент над проектом работает около 270 строителей и инженеров.
Источник: https://newatlas.com/beeah-hq-under-construction/52699/