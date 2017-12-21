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Архитектура в стиле песчаной дюны Zaha Hadid

Декабрь 21, 2017 - 09:03 | 
Natasha
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В Шарже (Объединенные Арабские Эмираты) в самом разгаре строительство главного офиса Bee'ah в виде песчаной дюны Zaha Hadid. Завершение всех работ над данным проектом планируется на конец 2018 года.

Строение не только напоминает дюны, но и отлично вписывается в общую картину ландшафта пустыни. Экстерьер здания максимально приближен к природному явлению, а для его создания используются переработанные строительные материалы.

В связи с этим строение представлено на получение сертификата LEED Platinum (зеленый стандарт здания).

Проект разработан таким образом, что для его охлаждения, нагрева, водоснабжения и освещения будут использованы технологии, перерабатывающие природные ресурсы в необходимые для жизнидеятельности коммуникации.
дюна внутри
Переработка солнечного тепла в электричество будет производиться при помощи панели солнечных батарей, подключенной к аккумуляторной системе Powerpack от Tesla , обеспечивая полную мощность 1890 кВтч.

Вследствие минимального потребления воды и электроэнергии, а также экологически безопасной утилизации строительных материалов, по словам Салим Аль Овайс - председателя правления Bee ' ах, данный проект имеет право стать эталоном «зеленого строительства».

На данный момент над проектом работает около 270 строителей и инженеров.

Источник: https://newatlas.com/beeah-hq-under-construction/52699/

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    Раздел: Архитектура

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