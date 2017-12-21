На днях в штате Флорида изобретателем Elon Musk было сделано и опубликовано фото почти собранной модели ракеты Falcon Heavy, которую совсем скоро SpaceX представит официально.

Ранее ракета не испытывалась, и первый ее запуск планируется в январе 2018 г. Судя по фото, осталось лишь собрать носовой конус и некоторые общие комплектующие.

Falcon оснащена тремя ядрами Falcon 9, связанными друг с другом.

Ядра рассчитаны на многоразовое использование, так как устроены таким образом, что после запуска ракеты они возвращаются на Землю и могут быть полезны для применения в какой либо другой деятельности.

По словам Elon Musk, Falcon уже готова к испытанию и скажет новое слово в запуске ракет.

Источник: https://www.theverge.com/2017/12/20/16800064/elon-musk-space-x-falcon-heavy-rocket