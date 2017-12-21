SpaceX готовит к запуску ракету Falcon
Ранее ракета не испытывалась, и первый ее запуск планируется в январе 2018 г. Судя по фото, осталось лишь собрать носовой конус и некоторые общие комплектующие.
Falcon оснащена тремя ядрами Falcon 9, связанными друг с другом.
Ядра рассчитаны на многоразовое использование, так как устроены таким образом, что после запуска ракеты они возвращаются на Землю и могут быть полезны для применения в какой либо другой деятельности.
По словам Elon Musk, Falcon уже готова к испытанию и скажет новое слово в запуске ракет.
Источник: https://www.theverge.com/2017/12/20/16800064/elon-musk-space-x-falcon-heavy-rocket
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