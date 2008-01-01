Французская компания Сrowdfunding выпустила новую модель LMX 161-H – гибрид велосипеда и мотоцикла. Данное транспортное средство было создано на базе скоростного велосипеда, однако позаимствовало некоторые характеристики мотоцикла.

Мотоцикл несмотря на алюминиевую раму 6061 имеет мощность 8 кВт (10,7 л.с.) и компактный корпус весом 42 кг (92,6 фунта).

Модель LMX 161-Н можно смело назвать профессиональным транспортным средством для преодоления расстояния в горах, оборудованным передней вилкой RST Killah Coil RC, задними амортизаторами DNM RCP2 и тормозной системой TRP Zurich с роторами 203 мм.

Завершают сборку ручное управление Domino и педали для мотокросса. Водитель данного транспортного средства вполне может преодолеть наклон до 45 градусов.



LMX 161-Н оснащен смешанными колесами 26 (направление) и 19 (мощность) дюймов и электрическим бесщеточным двигателем постоянного тока с контроллером Kelly, питаемым компактной батареей Samsung емкостью 1.7 кВтч (57 В / 30 Ач) - 3 кВт непрерывной мощности.

Зарядное устройство велосипеда обладает мощностью 600 Вт, что позволяет осуществить полный заряд батареи за три часа, этого хватит на 2 часа езды по бездорожью. Также батарею при необходимости всегда можно заменить на запасной блок питания.



Компания Сrowdfunding уверена, что скоро такие велосипеды станут самым распространенным средством передвижения и в городе. Многие страны уже ввели законы для владельцев таких транспортных средств: например, в Америке их считают моторизированными велосипедами, не требующими дополнительных документов, а в некоторых странах Европы их необходимо регистрировать.

Источник: https://newatlas.com/lmx-161-h-electric-freeride-motorcycle-indiegogo/51860/